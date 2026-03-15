Chiavari, frana in località Case Sparse: trenta persone in allarme
di c.b.
Il maltempo che nelle ultime ore ha colpito il Tigullio e diverse zone della Liguria ha provocato anche un episodio particolarmente preoccupante nella serata di domenica.
Sulle alture di Chiavari, nella frazione di Sant’Andrea di Rovereto, è stato segnalato un movimento franoso all’altezza del civico 18 in località Case Sparse. L’allerta è stata lanciata dalla Protezione Civile, che ha richiesto l’intervento delle autorità per le verifiche necessarie.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme agli agenti della polizia locale di Chiavari, per effettuare i controlli e monitorare la situazione nell’area interessata dallo smottamento.
Nella zona situata a monte della frana abitano circa trenta residenti, che risultano tutti in buone condizioni. Per motivi di sicurezza le auto sono state spostate a valle dello smottamento, mentre è stato garantito un passaggio pedonale per permettere gli spostamenti indispensabili.
La notte è trascorsa senza ulteriori criticità e con queste misure di sicurezza in vigore. Le autorità sanitarie sono state informate della situazione: in caso di necessità, un eventuale intervento di soccorso richiederebbe un trasferimento a piedi di circa 200 metri prima di raggiungere i mezzi di assistenza.
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