Rossiglione, ritrovato il canoista disperso lungo il torrente Stura: sta bene

È stato ritrovato nella tarda serata di ieri il canoista che risultava disperso lungo il Torrente Stura, tra i territori di Ovada e Rossiglione.

L’uomo è stato individuato e recuperato dai soccorritori dopo ore di ricerche. Secondo quanto riferito dalla Centrale Operativa 118 Piemonte, presentava uno stato di ipotermia moderata e alcuni traumi, ma era cosciente al momento del ritrovamento. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato all’Ospedale Civile di Alessandria per ulteriori accertamenti.

A dare l’allarme era stato l’amico che si trovava con lui in canoa lungo il torrente. Dopo la caduta in acqua del compagno e la perdita del cellulare, l’uomo era riuscito a risalire fino alla strada, dove ha fermato un automobilista chiedendo aiuto e permettendo così di attivare la macchina dei soccorsi.

Alle operazioni di ricerca e recupero hanno partecipato diverse squadre, tra cui i Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati nel perlustramento della zona fino al ritrovamento del disperso

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