Maltempo, interventi di Aster per ripristinare la sicurezza in varie zona della città
di Redazione
A seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato Genova nelle ultime ore, le squadre di Aster sono state impegnate in diversi interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità in varie zone della città.
In particolare, si sono registrate cadute di alberi e rami in diverse strade, tra cui Corso Podestà, via Menotti, via San Colombano, via Montando, via del Commercio, via Somma, via Nini Cervetto e via Alessi. Le squadre operative sono intervenute tempestivamente per la rimozione del materiale e la messa in sicurezza delle carreggiate.
Parallelamente sono stati effettuati circa 30 interventi per buche sulla carreggiata, causate dal forte maltempo e dal dilavamento del manto stradale.
Tra le situazioni più delicate affrontate nella giornata si segnalano inoltre:
• un muro pericolante in via Arecco, prontamente messo in sicurezza;
• una frana in salita Lorenzo Cappelloni, che ha richiesto un intervento immediato per garantire la sicurezza della viabilità.
Le squadre di Aster continueranno a monitorare il territorio e a intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle aree interessate dal maltempo.
Nella foto: l'intervento al cimitero della Castagna (circa tre giorni di lavoro)
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