Savona, accoltellato dopo un'aggressione: arrestato il presunto colpevole per tentato omicidio

A Savona, la Polizia di Stato ha eseguito l’arresto di un ventenne di origine dominicana, privo di precedenti penali, ritenuto responsabile di tentato omicidio ai danni di un altro giovane, nell'area della darsena.

L’intervento degli agenti è scattato immediatamente dopo la violenta aggressione, quando un 26enne italiano è stato accoltellato durante la nottata. Il giovane, soccorso dai sanitari e trasportato d’urgenza in ospedale, è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico e attualmente si trova ricoverato con prognosi riservata.

Le indagini sono state condotte dagli uomini delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Savona, che hanno avviato subito un’intensa attività investigativa per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto emerso, il presunto aggressore si sarebbe dato alla fuga all’arrivo delle pattuglie intervenute sul posto.

Gli accertamenti svolti dagli investigatori hanno comunque permesso di identificare e rintracciare il sospettato, successivamente fermato e posto in stato di arresto. Restano ancora in corso ulteriori verifiche per chiarire il movente che avrebbe portato all’aggressione.

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, il giovane arrestato è stato trasferito in carcere, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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