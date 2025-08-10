Genova, Salis chiama a Palazzo Ducale i sindaci delle maggiori città italiane

Conferenza delle Città metropolitane convocate a Genova per il 17 settembre per discutere dei temi più sensibili quali bilanci e nodo sicurezza. La riunione, in programma a poche ore dall'inaugurazione del Salone Nautico, si terrà nel Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale dove prima si celebra anche l'assemblea dell'Anci regionale. Il vertice, inedito, anticipato da alcuni giornali locali, nasce su input della sindaca Silvia Salis.

Presenze confermate - A riunirsi intorno al tavolo del Ducale dopo i lavori dell'assemblea regionale e della conferenza delle città metropolitana, saranno anche e soprattutto i sindaci delle grandi città. Da Napoli a Bologna, da dove sono arrivate le prime conferme della partecipazione all'evento, fino a Torino, Milano, Roma.

Responsabilità e limitazioni - "I sindaci delle grandi città hanno un ruolo fondamentale nella tenuta del Paese. Ogni giorno ci confrontiamo con sfide enormi che toccano la vita quotidiana dei cittadini, spesso senza strumenti adeguati e con responsabilità che ricadono unicamente sugli amministratori locali, anche sul piano civile e penale - ha detto Salis -. Amministrare una grande città italiana oggi significa farsi carico di problemi complessi: dalla gestione dei bilanci, sempre più in sofferenza e con sempre più richieste e meno aiuti da parte dello Stato, alla pressione costante sui servizi pubblici. E lo facciamo spesso in un quadro normativo che non tiene conto delle specificità urbane".

