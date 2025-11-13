Genova, “Rompi il silenzio”: happening contro la violenza sulle donne sotto il Muro delle Bambole

Wall of Dolls Liguria Onlus organizza l'happening dal titolo “Rompi il silenzio” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’evento si terrà sabato 22 novembre in Piazza De Ferrari, sotto il celebre “Muro delle Bambole”, con dj set, performance artistiche, cantanti e attori, oltre a una "cena di carità" per la raccolta fondi.

In programma anche incontri con i giovani: domani al Teatro della Gioventù e il 25 novembre alla Biblioteca Berio, per promuovere il dialogo e la prevenzione nelle nuove generazioni.

“Anticipiamo la ricorrenza del 25 novembre per valorizzare il lavoro quotidiano delle nostre volontarie e ribadire che il silenzio è violenza. Solo attraverso ascolto, dialogo e condivisione possiamo riconoscere i campanelli d’allarme e prevenire gli abusi”, spiega Barbara Bavastro, coordinatrice di Wall of Dolls Liguria, invitando a non rimanere in silenzio.

L’iniziativa, sostenuta da Regione Liguria, rientra nel percorso di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere. “Dobbiamo lavorare tutti insieme per una Liguria libera dalla violenza. Eventi come questo accendono i riflettori su una delle più gravi piaghe della nostra società, dando voce a chi non ce l’ha”, sottolinea Simona Ferro, assessora alle Pari Opportunità.

