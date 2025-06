Genova, rissa tra minori all'interno di un bus: due finiscono in ospedale

Una violenta rissa tra almeno sette giovani, in gran parte minorenni, è scoppiata intorno alle 21:30 di ieri a bordo di un autobus diretto verso il centro cittadino, all’altezza di piazza della Nunziata. Due ragazzi sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo al pronto soccorso, mentre gli altri partecipanti sono stati condotti in Questura per gli accertamenti.

Intervento sanitario – Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese – Distaccamento Carignano, affiancata da altre due pubbliche assistenze. I soccorritori hanno preso in carico un 17enne con trauma al polso e trauma oculare, trasferito al pronto soccorso del Policlinico San Martino. Un secondo ferito è stato accompagnato all’ospedale Villa Scassi in condizioni analoghe.

Forze dell’ordine – La Polizia di Stato ha inviato almeno sei volanti sul luogo dell’aggressione. Gli agenti hanno identificato i giovani coinvolti e li hanno accompagnati in Questura per ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire le responsabilità.

Dinamica – L’episodio si è verificato all’interno di un autobus di linea, in una zona molto frequentata della città. Non sono ancora note le cause scatenanti della rissa, ma secondo le prime ricostruzioni l’alterco sarebbe degenerato rapidamente in uno scontro fisico che ha richiesto l’intervento simultaneo delle ambulanze e delle forze dell’ordine.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.