Genova, rissa nella mattinata a Sampierdarena: 5 giovani arrestati e uno ricoverato

Ancora eccessi in questi giorni, caratterizzati dal ricordo dei propri cari che non ci sono più ma anche dalla festa di Halloween. Ancora Sampierdarena, protagonista negativa già nella scorsa notte, con aggressioni e incidenti stradali. Questa mattina alle 9 maxi rissa tra due gruppi di giovani in maschera (con capelli colorati e volti truccati), tra piazza Montano e via Carlo Rolando. I poliziotti sono intervenuti dopo le telefonate di alcuni residenti che hanno segnalato una rissa tra una ventina di persone, che si stavano prendendo a calci e pugni sbattendosi anche contro le saracinesche dei molti negozi chiusi a causa della festività. Le urla provenienti dalle case, che intimavano ai giovani di smetterla, hanno preceduto poi l'arrivo effettivo delle volanti e della Croce d'oro locale, con la maggior parte dei ragazzi che però erano già scappati, e hanno arrestato per rissa cinque persone, tre ragazzi e due ragazze, tutti di nazionalità ecuadoriana, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, che saranno processati domattina per direttissima. A uno di loro è stato contestato anche il porto abusivo di armi, in quanto in possesso di un tirapugni, mentre un altro è stato denunciato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Un ragazzo è rimasto ferito ed è stato ricoverato con una prognosi di 20 giorni: leggermente meglio è andata a un agente, ferito in modo lieve con una prognosi di 4 giorni, mentre cercava di separare i due gruppi. Le indagini sono ora in corso, per cercare di capire le cause della lite.