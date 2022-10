Genova, consegna la droga a domicilio in monopattino: arrestato 27enne a Sampierdarena

Due arresti per droga, ieri, a Genova in due distinte operazioni della polizia. Nel primo caso, a finire in manette, è stato un 27enne che aveva adibito il suo appartamento in via Rayper (zona Sampierdaren) a "negozio della droga", con tanto di consegne a domicilio in monopattino. Le indagini degli agenti del commissario di Prè hanno permesso di individuare lo stabile: ieri è scattata la perquisizione e sono stati trovati mezzo etto di cocaina, un bilancino di precisione e oltre 1100 euro in contanti di piccolo taglio. Nel corso di un controllo in un altro appartamento, sempre intestato all'arrestato, sono state scovate altre dosi tra cocaina e hashish. Per il 27enne è scattato, dunque, l'arresto.

In manette è finito anche un 24enne trovato, con un amico, su una panchina dei Giardini 10 Febbraio a Pegli con oltre 3 etti di cannabis suddivisi in sei panetti e 1700 euro in banconote. Nel corso della perquisizione in casa dell'arrestato non è stato trovato nulla di rilevante, mentre nell'abitazione dell'amico, poi denunciato, sono stati trovato 1,5 grammi di cannabis, un bilancino e 600 euro in contanti.