Genova, rissa a Sampierdarena: un arresto e quattro denunce

Una lite in un locale che degenera in rissa, un tentativo di fuga, l'aggressione ai poliziotti: è in sintesi ciò che è avvenuto nella scorsa notte a Sampierdarena, con l'intervento degli agenti che ha portato a un arresto e quattro denunce.

Due pattuglie della polizia, allertate dai residenti, erano intervenute in un locale per sedare una violenta lite: la situazione era stata riportata alla calma, ma uno dei protagonisti dei tafferugli, un 28enne, ha proviato a fuggire in Vico Raffetto. L'inseguimento si è concluso poco dopo, con il giovane che ha provato ad allontanare i poliziotti colpendoli con gomitate e ginocchiate.

L'uomo è stato poi fermato in Lungomare Canepa: per lui è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, mentre per la rissa è scattata la denuncia insieme alle altre quattro persone coinvolte.