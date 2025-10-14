Genova, rifiuti, Mascia (FI): “Subito commissione consiliare, la città non può diventare come Roma ai tempi della Raggi”

La questione dei rifiuti approda in Sala Rossa. Dopo giorni di segnalazioni e disagi legati ai rallentamenti nello svuotamento dei cassonetti dell’indifferenziato, Forza Italia chiede un intervento immediato. Il capogruppo azzurro Mario Mascia ha ottenuto il via libera dalla Conferenza dei Capigruppo e dall’assessora all’Ambiente Silvia Pericu per la convocazione di una commissione consiliare urgente, prevista entro la prossima settimana.

Emergenza – “I preoccupanti rallentamenti nel servizio non tollerano ulteriori tentennamenti” ha dichiarato Mascia. “Non possiamo credere che Genova la Superba venga invasa dalla rumenta come Roma ai tempi della Sindaca Raggi. Se non si trovano rimedi strutturali, la città rischia di trasformarsi in un immondezzaio”.

Confronto – L’obiettivo della commissione sarà analizzare lo stato del servizio di raccolta e individuare soluzioni operative. “Ho ricevuto rassicurazioni sul fatto che l’incontro si terrà già venerdì prossimo – ha aggiunto Mascia – con la partecipazione dei rappresentanti di AMIU Genova e dei Presidenti di Municipio. È un passo necessario per affrontare con serietà un problema che tocca tutti i cittadini, senza distinzione politica”.

Soluzioni – Mascia ha poi sottolineato come la ricerca di un’area di stoccaggio temporaneo non sia sufficiente: “Serve una soluzione strutturale, non un semplice spostamento del problema. I genovesi che pagano la TARI non possono convivere con la spazzatura sotto casa”.

Prospettive – In chiusura, l’ex assessore della Giunta Bucci bis ha rilanciato la proposta di un nuovo impianto: “L’idea del presidente Marco Bucci di un termovalorizzatore ridotto o di un impianto waste to chemical a Scarpino rappresenta un’ottima base di partenza”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.