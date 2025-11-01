Genova ricorda le vittime delle alluvioni del 2011 e 2014: cerimonie martedì 4 novembre

Martedì 4 novembre, a partire dalle ore 9.40, Genova si fermerà per ricordare le vittime delle alluvioni che colpirono duramente la città negli anni 2011 e 2014.





Le commemorazioni inizieranno all’incrocio tra corso Sardegna e corso De Stefanis, dove si trova la targa del Comune di Genova dedicata alle sei persone che persero la vita il 4 novembre 2011: Angela Chiaramonte, Shpresa Djala e le figlie Gioia e Janissa, Serena Costa ed Evelina Marina Pietranera.





Successivamente la cerimonia si sposterà a Borgo Incrociati, in via Canevari nei pressi di piazza G.B. Raggi, dove verrà deposta una corona in memoria di Antonio Campanella, vittima dell’alluvione del 10 ottobre 2014.





Alla giornata di ricordo prenderanno parte, insieme ai familiari delle vittime, la sindaca Silvia Salis, l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante, il presidente del Municipio III Bassa Val Bisagno Fabrizio Ivaldi e il console onorario d’Albania Giuseppe Durazzo.

