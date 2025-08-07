Genova ricorda le vittime del Morandi: cerimonia al Memoriale il 14 agosto

A sette anni dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi, Genova si prepara a commemorare le 43 vittime con una serie di eventi solenni e carichi di significato. Per la prima volta, la cerimonia ufficiale del 14 agosto si terrà nello spazio attiguo al Memoriale 14.08.2018, realizzato in via Argine Polcevera e inaugurato a dicembre 2024.

Le commemorazioni prenderanno il via già la sera precedente, martedì 13 agosto, con un evento culturale. Alle 20.45, sotto il porticato di Palazzo Tursi, andrà in scena una replica speciale dello spettacolo La Traiettoria Calante, produzione del Teatro Nazionale di Genova firmata da Pietro Giannini. Lo spettacolo, che racconta la parabola tragica del ponte crollato, è stato riproposto su invito del Comune. In caso di pioggia, lo spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi.

Il programma della giornata del 14 agosto - Le celebrazioni ufficiali si apriranno alle ore 9.00 con la Santa Messa nella Chiesa di San Bartolomeo della Certosa, celebrata dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca, alla presenza della sindaca Silvia Salis. Alle 10.30, l’arrivo delle autorità e dei familiari delle vittime al Memoriale darà avvio al momento centrale della giornata.

La cerimonia, che comincerà alle 10.45, vedrà la partecipazione della sindaca Silvia Salis, del prefetto di Genova Cinzia Torraco, del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi in rappresentanza del Governo, e di Egle Possetti, portavoce del Comitato Parenti Vittime Ponte Morandi. Davanti al totem con i nomi delle 43 vittime verranno deposte le corone, seguite da un minuto di silenzio. Il momento commemorativo sarà arricchito da due performance musicali a cura dell’Ensemble guidato dal Maestro Attilio Sottini, con la partecipazione del mezzo soprano Giada Venturini, del tastierista Alessandro Valtulini e con la collaborazione dell’Accademia di Canto del Teatro Carlo Felice.

Saliranno poi sul palco i rappresentanti religiosi e istituzionali, con interventi dell’arcivescovo Tasca, dell’imam Salah Hussein, delle autorità civili e della rappresentante dei familiari. Alle 11.36, ora esatta del crollo, sarà osservato un minuto di silenzio, accompagnato dal suono simultaneo delle sirene delle navi in porto e delle campane in tutta la Diocesi di Genova.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Genova.

