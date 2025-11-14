Genova ricorda don Lorenzo Massa, sacerdote fondatore del San Lorenzo de Almagro, squadra del cuore di Jorge Mario Bergoglio

Un simposio a Genova ricorda la figura di don Lorenzo Massa, sacerdote e fondatore del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, la squadra di calcio argentina tifata da Papa Francesco. Un'iniziativa organizzata nell'ambito del progetto 'Il Civico delle Radici' del Museo Nazionale dell Emigrazione Italiana per commemorare il sacerdote salesiano di origini liguri, noto per il suo impegno a favore dei giovani in Argentina.

Carlotta Nicoletti ha ascoltato il presidente del Mei Paolo Masini, il presidente di Sonio Liguria Ets Andrea Pedemonte, il rettor maggiore della Congregazione Salesiana don Fabio Attard, l'11mo successore di Don Bosco, guida della Congregazione e Gran Cancelliere dell'Università Pontificia Salesiana.

La giornata ha visto due momenti principali: nella mattinata, la proiezione del docufilm '¡Ahí vienen los cuervos!' presso il Mei e nel pomeriggio la scoperta di una targa 'parlante' presso la chiesa di Sant'Ilario, che racconta la storia di don Lorenzo e della sua famiglia.

Don Lorenzo Massa, nel quartiere Almagro di Buenos Aires, trasformò l'oratorio 'San Antonio de Padua' in un punto di riferimento educativo per i giovani, mettendo a disposizione dei ragazzi il campo per giocare a calcio. Da quel gruppo di adolescenti nacque poi il Club Atlético San Lorenzo de Almagro, una squadra che avrebbe fatto la storia diventando una delle più importanti squadre di calcio della Primera División argentina.

Il progetto è reso possibile proprio grazie alla preziosa collaborazione del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, che ha accolto con entusiasmo la proposta di ricordare il proprio fondatore proprio nei luoghi delle sue origini. Un sostegno che testimonia l'attualità e la forza dei valori salesiani di sport, comunità e solidarietà.

Nel 2025, anno del Giubileo e dei 150 anni dalla prima missione salesiana, l'iniziativa mira a rendere omaggio a un legame profondo tra Liguria e Argentina. Il progetto è finanziato da Regione Liguria, in occasione dell'anno della Liguria Regione Europea dello Sport, e realizzato in collaborazione con il Club Atlético San Lorenzo de Almagro e Italea Liguria, che ha svolto le ricerche genealogiche sui genitori di don Lorenzo Massa.

