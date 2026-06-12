Genova, restyling via XX settembre: la parola ai commercianti

Cristiano Murena e Ilaria Natoli, commercianti di via XX settembre, commentano ai microfoni di Telenord il nuovo progetto che interesserà il tratto da Ponte Monumentale a piazza De Ferrari. Tra timori e aspettative, emergono punti forti e criticità: a livello di impatto, tutti concordi che l'aspetto estetico ne beneficerà, ma restano da valutare con attenzione le ripercussioni sul commercio, considerato che il traffico privato verrà estromesso dalla parte alta di via XX settembre, e quelle sulla viabilità.

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