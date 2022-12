Genova, respinto il ricorso sull'ineleggibilità: Bucci resta sindaco

Marco Bucci resta in carica come sindaco di Genova: il tribunale civile ha respinto il ricorso sulla presunta ineleggibilità, presentato da 21 firmatari che contestavano a Bucci il doppio ruolo di candidato alla carica di primo cittadino e di commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi.

La sentenza chiude un capitolo che era partito negli scorsi mesi, quando già Genova era in campagna elettorale. I giudici, nell'ordinanza, dichiarano come i sindaci italiani e, in generale, gli amministratori locali siano naturaliter i migliori candidati per esercitare poteri emergenziali in sede locale, poteri la cui efficienza e incisività postula inevitabilmente una profonda conoscenza del territorio.

Il documento afferma che: "L'incarico di Commissario straordinario è contraddistinto dall'esercizio di poteri speciali e straordinari, determinati da eventi o problemi imprevisti, se non addirittura di carattere eccezionale, che impongono l'adozione di strumenti urgenti per provvedere con rapidità a risolvere i problemi". I giudici sottolineano anche come sia ormai una prassi frequente la nomina dei sindaci a Commissari straordinari, facendo vari esempi: il sindaco di Roma è stato commissario straordinario per il Giubileo, quello di Napoli commissario straordinario per la riqualificazione dell'area di Bagnoli e il primo cittadino di Milano è stato nominato commissario per l'Expo.