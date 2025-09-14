Genova, Renzi su Salis: "Risorsa straordinaria, non tiriamola per la giacchetta"
di s.g.
"Silvia Salis è una straordinaria risorsa per tutti noi e il modo migliore per aiutarla è non tirarla per la giacchetta. È una donna straordinaria, può fare tutto oggi, può fare bene la sindaca e noi siamo tutti impegnati per farle fare bene la sindaca". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della presentazione del suo libro 'L'Influencer', loda i primi cento giorni di lavoro della sindaca di Genova.
L'endorsement - "Salis è già un volto nuovo e buono per la politica nazionale - commenta Renzi - tutti la incoraggiamo a fare un bel lavoro. Tra qualche giorno farà un altro passaggio importante nella sua vita e avrà l'età anche per fare la senatrice, ma tutti noi siamo impegnati a darle una mano affinché faccia bene la sindaca".
