Genova, ragazza denuncia violenza sessuale: indaga la polizia

Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale nella notte tra martedì e mercoledì, nel cuore di Genova, in via Caffaro. A suo dire, l’aggressione sarebbe avvenuta per strada e il presunto autore sarebbe un amico.

La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in codice verde all’ospedale Galliera, dove è stato immediatamente attivato il protocollo rosa, che prevede una presa in carico sanitaria e psicologica per i casi di sospetta violenza sessuale.

Sulla vicenda indaga la polizia: sul posto sono intervenute le volanti e successivamente gli agenti della squadra mobile, che hanno avviato le verifiche del caso. In queste ore si stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare riscontri al racconto della giovane.

Gli accertamenti sono in corso e, come sempre in questi casi, le indagini si muovono con la massima riservatezza per tutelare la vittima.

