Genova rafforza legame con Perù: sindaca Salis incontra console Tavera per progetti comuni su arte e architettura

Nuove prospettive di collaborazione culturale tra Genova e Lima. Questo il tema centrale dell’incontro avvenuto oggi a Palazzo Tursi tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, e il console generale del Perù a Genova, Carlos Tavera.

La visita istituzionale è stata l’occasione per ribadire l’importanza della storica relazione tra le due città e riflettere sull’apporto fondamentale della comunità peruviana al tessuto economico e sociale del capoluogo ligure, in particolare nei settori dei servizi, dell’edilizia e della portualità.

Salis e Tavera hanno inoltre discusso di nuove iniziative comuni in ambito culturale, puntando a rafforzare gli scambi già in atto. Particolare attenzione è stata data alla possibilità di collaborazioni nel campo della conservazione del patrimonio artistico e architettonico, attraverso la condivisione di buone pratiche tra le due città.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.