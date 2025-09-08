Genova rafforza i legami con la Slovacchia in attesa della visita ufficiale, il 3 ottobre, del presidente Pellegrini

Genova rafforza i legami con la Slovacchia in vista della visita ufficiale del Presidente Peter Pellegrini. Questa mattina, a Palazzo Tursi, la Sindaca di Genova Silvia Salis ha accolto l’Ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia, Karla Matiaško Wursterová, accompagnata dalla Console Onoraria Raffaella Poggio. All’incontro ha partecipato anche l’assessore al Commercio, Turismo e Marketing Territoriale Tiziana Beghin.

Al centro del colloquio, la preparazione della visita ufficiale del Presidente slovacco Peter Pellegrini, attesa per il prossimo 3 ottobre. In quell’occasione sarà inaugurato il nuovo Consolato Onorario slovacco a Genova e si terrà un business forum con incontri bilaterali tra imprenditori italiani e slovacchi, ospitato nella cornice istituzionale di Palazzo Tursi.

La visita e gli appuntamenti in programma rappresentano un importante passo avanti nei rapporti internazionali della città, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione in settori strategici quali economia, cultura, turismo, tecnologia, agroalimentare e sport.

"Ringrazio l’Ambasciatrice e la Console Onoraria per l’impegno nel consolidare i rapporti tra le nostre comunità", ha dichiarato la Sindaca Salis. "Genova guarda con interesse alla Slovacchia, e siamo pronti a costruire relazioni istituzionali, economiche e culturali solide e durature".

