Genova: quasi 200 candidati al Recruiting Day del CPI Val Polcevera: già previste assunzioni immediate
di R.C.
12 aziende hanno incontrato direttamente i lavoratori: dai primi riscontri si pronosticano diversi ingaggi, segnando il successo dell'evento
Si è svolto ieri al Centro per l’Impiego di Genova Val Polcevera un nuovo recruiting day dedicato alla ricerca di figure professionali quali operai, muratori, manutentori, elettricisti, idraulici, falegnami, carpentieri e serramentisti. L’iniziativa ha favorito l’incontro diretto tra cittadini in cerca di lavoro e imprese del territorio, grazie a un’attività di preselezione che ha portato alla partecipazione di quasi 200 candidati.
“Il successo di questo appuntamento dimostra il ruolo sempre più strategico dei Centri per l’Impiego nel favorire l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro. Attraverso queste iniziative costruiamo una rete solida tra territorio, cittadini e imprese, offrendo risposte immediate a chi cerca un’occupazione e supporto qualificato alle aziende”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche dell’Occupazione, Simona Ferro.
All’evento hanno preso parte 12 soggetti datoriali, tra cui cinque agenzie per il lavoro. Dai primi riscontri raccolti al termine della giornata emergono già diverse assunzioni immediate, senza ulteriori colloqui, a conferma dell’efficacia del contatto diretto tra aziende e candidati promosso dal CPI.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:assunzioni lavoro occupazione
Condividi:
Altre notizie
Genova ricorda don Lorenzo Massa, sacerdote fondatore del San Lorenzo de Almagro, squadra del cuore di Jorge Mario Bergoglio
14/11/2025
di Carlotta Nicoletti
Liguria, sabato sotto la pioggia: attesi temporali sul centro e a Ponente
14/11/2025
di Stefano Rissetto
Controlli, telecamere e passerella smontata: il punto sui lavori alla nuova Darsena
14/11/2025
di Carlotta Nicoletti
Liguria: il 40% degli adolescenti non legge libri fuori da scuola, l’allarme di Save the Children
14/11/2025
di Stefano Rissetto