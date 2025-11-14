Genova: quasi 200 candidati al Recruiting Day del CPI Val Polcevera: già previste assunzioni immediate

Si è svolto ieri al Centro per l’Impiego di Genova Val Polcevera un nuovo recruiting day dedicato alla ricerca di figure professionali quali operai, muratori, manutentori, elettricisti, idraulici, falegnami, carpentieri e serramentisti. L’iniziativa ha favorito l’incontro diretto tra cittadini in cerca di lavoro e imprese del territorio, grazie a un’attività di preselezione che ha portato alla partecipazione di quasi 200 candidati.

“Il successo di questo appuntamento dimostra il ruolo sempre più strategico dei Centri per l’Impiego nel favorire l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro. Attraverso queste iniziative costruiamo una rete solida tra territorio, cittadini e imprese, offrendo risposte immediate a chi cerca un’occupazione e supporto qualificato alle aziende”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche dell’Occupazione, Simona Ferro.

All’evento hanno preso parte 12 soggetti datoriali, tra cui cinque agenzie per il lavoro. Dai primi riscontri raccolti al termine della giornata emergono già diverse assunzioni immediate, senza ulteriori colloqui, a conferma dell’efficacia del contatto diretto tra aziende e candidati promosso dal CPI.

