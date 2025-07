Genova punta sull’estero: scelta Visit Italy per promuovere la città nel mondo

Il Comune di Genova ha scelto Visit Italy come partner strategico per la nuova campagna di promozione internazionale. L’obiettivo: raccontare la città nel mondo come esempio di autenticità, bellezza nascosta e accoglienza lontana dal turismo convenzionale.

Turismo - La decisione arriva in un momento favorevole per Genova, recentemente inserita da Lonely Planet tra le Best in Travel 2025, unica città italiana nella prestigiosa lista. Un riconoscimento che ha spinto l’amministrazione a rafforzare la propria strategia di comunicazione, con un focus mirato sul pubblico estero.

Strategia - Il progetto, sviluppato in collaborazione con Visit Italy, punta a trasformare la visibilità mediatica in crescita in un risultato tangibile e duraturo in termini di presenze turistiche. L’obiettivo è raggiungere oltre 10 milioni di utenti entro il 2025, attraverso contenuti digitali multilingue diffusi sui canali Visit Italy e su media partner nazionali e internazionali.

Obiettivi - «Genova incarna ciò che oggi i viaggiatori cercano: autenticità, qualità dell’esperienza e legame con il territorio», afferma Ruben Santopietro, ceo di Visit Italy. «Non si esaurisce in uno sguardo veloce, ma premia chi sceglie di viverla davvero».

Prospettive - «Genova ha ancora potenzialità inespresse», sottolinea l’assessora al Turismo Tiziana Beghin. «Con questa iniziativa vogliamo valorizzare il nostro patrimonio e favorire un turismo sostenibile, in armonia con la città e i suoi abitanti».

