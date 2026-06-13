Genova, pubblicato il bando di gara per la gestione di Villa Gentile

"Villa Gentile è la casa dell'atletica genovese e merita una gestione all'altezza della sua storia, ma soprattutto del suo futuro – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – Parliamo di un impianto di fondamentale importanza per le società sportive, per le scuole, per le ragazze e i ragazzi che si avvicinano all'atletica e per chi ogni giorno si allena o gareggia. Con questo bando chiediamo investimenti, cura degli spazi, attenzione agli spogliatoi, alle attrezzature, all'accessibilità e alla qualità complessiva dell'impianto. Villa Gentile per me è un luogo del cuore, è il campo della mia infanzia: mio padre ne è stato custode per tanti anni e lì ho messo le basi del mio percorso nel mondo dello sport. Per questo la pubblicazione del bando per la gestione dell'impianto ha per me anche un valore emotivo, oltre che amministrativo. L'obiettivo è che Villa Gentile continui a essere un punto di riferimento per l'atletica genovese e ligure, un luogo aperto a tutte e tutti, capace di accompagnare le future generazioni di atlete e atleti".

L'impianto sportivo di Villa Gentile, situato nel cuore del quartiere di Sturla, in via Brigata Salerno, è l'unico a Genova conforme alle normative Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) e alle specifiche di IAAF (International Association of Athletics Federations).

Villa Gentile è caratterizzata da un tracciato di 400 metri con sei corsie di larghezza standard (1,22 metri ciascuna). Il fondo è realizzato in materiale sintetico poliuretanico ad alte prestazioni, che assicura elevate caratteristiche di resistenza all'usura, elasticità ottimale e adeguato drenaggio superficiale per l'utilizzo in condizioni atmosferiche variabili.

Sono presenti due rettilinei omologati per gare ufficiali della lunghezza di 100 metri, equipaggiati con blocchi di partenza e ostacoli regolamentari, conformi alle direttive federali e internazionali. L'impianto è dotato di pedane e attrezzature specifiche per le discipline tecniche, spogliatoi (con docce, servizi igienici, impianti di ventilazione, riscaldamento) e un'infermeria: presenti anche l'ex Casa del Custode e una gradinata da 282 spettatori che offre una visuale completa dell'area di gara. I locali sottostanti sono adibiti a palestra, servizi igienici per il pubblico nonché a spazi tecnici e depositi per l'attrezzatura sportiva, necessari per supportare le attività organizzative e sportive.

Il lato nord dell'impianto, ai confini con il giardino pubblico, vede la presenza di un locale dedicato al Gruppo Giudici di Gara che fornisce un punto di osservazione strategico per la supervisione delle competizioni. All'interno dell'area di Villa Gentile c'è anche una palestra, con accesso indipendente da via Vittorino Era, utilizzata, durante l'orario scolastico, dalla scuola limitrofa per attività didattiche e sportive. La struttura dispone di una terrazza soprastante e locali per uffici recentemente ristrutturati.

Villa Gentile, al cui interno è presente una zona verde con piante ad alto fusto (in prevalenza pini marittimi), dispone di una piccola area a parcheggio accessibile da via Brigata Salerno, destinata agli utilizzatori dell'impianto sportivo. In base alle istanze ricevute dal territorio, il bando esclude dalla concessione il parcheggio pubblico che diventerà, previo ripristino della recinzione di delimitazione dell'impianto, a libero accesso 24h/24. Anche il giardino lato mare è stato estromesso dalla concessione che tornerà, come in passato, in carico al Municipio IX Levante.

Il bando, in scadenza il prossimo 14 luglio, è rivolto a Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva convenzionati con la Federazione Italiana di Atletica Leggera, Cooperative con finalità sportive legate all'atletica leggera, raggruppamenti o consorzi, con la possibilità di partecipare in forma singola o associata.

Il bando ha come obiettivi la promozione e la valorizzazione dell'atletica leggera con investimenti richiesti per l'acquisto di nuove attrezzature sportive, la riqualificazione degli spogliatoi e dell'ex Casa del Custode, il ripristino delle recinzioni originarie e il relamping (riqualificazione energetica a Led dei corpi illuminanti).

Il valore complessivo della concessione, della durata di 15 anni, è di 2.032.852 euro.

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