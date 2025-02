Genova, PS Tracker: Croce Rossa in supporto ai cittadini al San Martino

GENOVA - Per promuovere e potenziare la conoscenza e l’utilizzo di PS Tracker, la Direzione dell’Ospedale Policlinico San Martino ha attivato, in accordo con Liguria Digitale, una stretta collaborazione con i volontari della Croce Rossa Italiana. Il progetto prevede che ogni giorno, dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria 8-20, due delegati della CRI prestino servizio al Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico San Martino per aiutare parenti e pazienti sul funzionamento dell’applicativo.

Una collaborazione rivelatasi vincente: già nella prima settimana di attivazione del presidio, sono raddoppiate le persone che hanno utilizzato l’applicazione per un totale di circa 200 pazienti monitorati e 2.500 consultazioni del sistema. L’Ospedale Policlinico San Martino e la direzione di Liguria Digitale ringraziano pertanto per il prezioso sostegno la Croce Rossa Italiana, che ha fortemente creduto nel progetto volendo partecipare all’iniziativa e che è da sempre garanzia di credibilità e vicinanza ai cittadini, anche in un contesto delicato come quello del Pronto Soccorso.

<<PS Tracker si sta rivelando sempre di più un supporto alle famiglie nei momenti di smarrimento che seguono la notizia dell’arrivo di un proprio caro in Pronto Soccorso. Un aiuto prezioso per i familiari ma anche un sostegno concreto per il personale sanitario che si può dedicare con maggiore attenzione alle cure del paziente. In questo modo si risolvono anche eventuali criticità che a volte possono generare tensioni, in alcuni casi sfociate anche in gravi atti di violenza fisica e verbale. La digitalizzazione in questo caso si sta rivelando un supporto prezioso visto che la App sta portando ottimi risultati e negli ultimi giorni è stata utilizzata sempre di più grazie alla collaborazione con i volontari della Croce Rossa a cui va il nostro sentito ringraziamento>> spiega Massimo Nicolò, Assessore alla Sanità di Regione Liguria.

<<Siamo felici di sapere che questa attività di sistema, che ha visto coinvolti il nostro Policlinico insieme a Liguria Digitale, sotto la supervisione dell’assessorato alla Sanità di Regione Liguria, abbia prodotto dei risultati così incoraggianti. Un progetto di cui il San Martino è stato apripista, ma che certamente porterà i suoi benefici anche nella sua seconda fase, che prevede l’estensione del servizio a tutte le strutture ospedaliere della Liguria>> commenta Marco Damonte Prioli, Direttore Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino.

<<PS Tracker si sta dimostrando di grandissima utilità per cittadini e operatori e tutti i riscontri che abbiamo ricevuto sono positivi - aggiunge Enrico Castanini, Direttore Generale di Liguria Digitale - Non solo chi la ha utilizzata è rimasto soddisfatto e si è sentito vicino al proprio caro, in un momento di difficoltà, potendone seguire il percorso all’interno del Pronto Soccorso, ma sono tante le testimonianze di medici e infermieri che hanno sottolineato come PS Tracker sia un aiuto concreto per migliorare il flusso di informazioni dei pazienti evitando anche episodi di violenza verso gli operatori sanitari. Siamo orgogliosi che ci sia una grande richiesta per attivarlo in altri ospedali liguri e Liguria Digitale è pronta a sostenere l’ampliamento di questo servizio>>.

