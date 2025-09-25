Genova: proteste per Gaza, dopo Rettorato studenti occupano liceo artistico Barabino-Klee

Dopo l’occupazione del Rettorato dell’Università di Genova, anche gli studenti del liceo artistico Barabino-Klee hanno deciso di dare vita a una protesta formale: da questa mattina la scuola è ufficialmente occupata, con lezioni sospese e attività interrotte.

La mobilitazione si inserisce nella più ampia ondata di proteste in corso in diverse città italiane e mira a denunciare le violenze in corso nella Striscia di Gaza e a sostenere la Global Sumud Flotilla, l’iniziativa internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, bersaglio nei giorni scorsi di nuovi attacchi.

In una nota diffusa dai collettivi studenteschi, gli occupanti chiedono che le scuole e i dirigenti scolastici prendano posizione pubblicamente “contro il genocidio perpetuato da Israele” e si dichiarino a favore della Flotilla. Tra le rivendicazioni, anche la richiesta di interrompere ogni tipo di accordo tra lo Stato italiano e quello israeliano.

L’occupazione segue settimane di mobilitazioni da parte di studenti e attivisti in città, culminate nei giorni scorsi nell’occupazione del cortile del Rettorato di via Balbi 5, ancora in corso.

