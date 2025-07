Genova, porto: si sblocca il varco di San Benigno. Via al bando di gara per i lavori

Dopo mesi e mesi di stallo, il processo di adeguamento e modernizzazione dei varchi portuali di Genova, compie un primo, concreto passo avanti: Connect, la società di ingegneria e digitalizzazione guidata da Rodolfo De Dominicis, ha ufficialmente pubblicato la gara di appalto per i “Lavori di adeguamento tecnico funzionale del Varco automatizzato S. Benigno del Porto di Genova” tramite la CdC Areacom. Varco che costituisce una delle più importanti e trafficate porte di accesso al bacino storico del Porto di Genova, nell’area territoriale di Sampierdarena, attraversato, sia in ingresso che in uscita, da traffico merci internazionale, in prevalenza di tipo containerizzato.

L’intervento sul Varco di S. Benigno si inserisce in un quadro più vasto di interventi, previsti dall’AdSP del Mar Ligure Occidentale, riguardanti l’ammodernamento, dal punto di vista infrastrutturale e tecnologico, dei fondamentali profili di sicurezza portuale dell’insieme dei varchi del Bacino di Sampierdarena.

L’intervento è finalizzato a ripristinare il corretto funzionamento del sistema di controllo degli accessi veicolari e pedonali del Varco di S. Benigno, attraverso la sostituzione/integrazione degli apparati di controllo degli accessi, degli apparati di cadenzamento delle piste e di rilevazione di inizio e fine transito dei mezzi, delle barriere carraie e la fornitura in opera di nuovi apparati hardware e software di regolamentazione degli accessi (gate automation); contestualmente verrà effettuata la manutenzione straordinaria dei manufatti civili che risultano complementari all’efficienza del Varco.

In estrema sintesi, il progetto, in coerenza con le soluzioni tecnologiche già individuate negli altri interventi di adeguamento delle infrastrutture di security del Porto di Genova, comprende la sostituzione/integrazione degli apparati di controllo degli accessi alle otto corsie in ingresso e in uscita dal Varco di S. Benigno, degli apparati di cadenzamento delle piste e di rilevazione di inizio e fine transito dei mezzi, delle barriere carraie e delle telecamere lettura targhe e codici dei container, nonché interventi di manutenzione straordinaria relativi all’illuminazione delle piste e al manto stradale, nonché al parziale rifacimento delle strutture dedicate agli operatori che vigilano sugli accessi.

I tempi per rispondere al bando al link sono molto stretti (25 luglio), e i lavori sul varco (durata prevista 320 giorni) si interconnetteranno anche a quello per la realizzazione di un nuovo sistema viario che renderà più efficiente e snello il collegamento tra il varco di S. Benigno e le calate Bettolo e Oli Minerali attraverso un viadotto a quattro corsie, due per senso di marcia, costituito da un’unica piattaforma larga oltre 18 metri raccordata alla viabilità a raso di accesso ai terminal attraverso una rotatoria in quota.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.