Genova, porticciolo di Nervi, Ferrante: "Terminati i lavori in tempi record"

"Abbiamo già inviato alla Capitaneria di Porto e al Demanio marittimo la comunicazione ufficiale di fine lavori di consolidamento e ripristino dell'agibilità del nuovo pontile: una volta tolte le recinzioni, da oggi, quindi, il porticciolo di Nervi potrà essere riaperto». Lo annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e Opere strategiche, Massimo Ferrante. "Grazie ai lavori in tempi record, che ho seguito per tutta la durata personalmente, il porticciolo sarà di nuovo agibile e fruibile – spiega l'assessore Ferrante – rispetto a quanto stabilito nell'ordinanza di chiusura scattata a fine maggio, la riapertura avviene, quindi, in anticipo andando incontro alle richieste non solo dei turisti e dei visitatori del borgo, ma anche degli operatori commerciali della zona, legittimamente preoccupati per gli impatti di un eventuale prolungamento della chiusura. Il molo – continua l'assessore – risulta ora stabilizzato e agibile: sarà sottoposto a un programma di monitoraggio annuale di verifica della stabilità sul lungo periodo per raccogliere i dati necessari alla predisposizione di eventuali e ulteriori interventi di stabilizzazione".

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