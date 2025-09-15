Genova, polizia, tre arresti in 24 ore: ricercati in strada, furti in centro commerciale e rapina da 50mila euro a un turista

Giornata intensa per la Polizia di Stato di Genova, che nel giro di poche ore ha effettuato tre distinti arresti in città, tutti legati a reati contro il patrimonio. In manette sono finiti due ricercati per furto aggravato, un uomo responsabile di diversi furti in un centro commerciale, e un altro ancora autore di una violenta rapina a un turista giapponese.

Fermati per un controllo: erano ricercati - Il primo intervento è avvenuto in via Celesia, nel quartiere di Cornigliano, intorno alle ore 10. Due uomini di 30 anni, cittadini algerini già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati per un controllo di routine mentre camminavano in strada. Durante l'identificazione, uno dei due ha mostrato uno spray urticante non conforme alle normative, motivo per cui è stato denunciato anche per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Poco dopo, dagli accertamenti è emerso che entrambi erano destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 12 settembre per furto aggravato in concorso. I due sono stati quindi arrestati e trasferiti nel carcere di Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Furti a raffica alla Fiumara: arrestato 33enne - Nel pomeriggio, intorno alle 15:30, un 33enne marocchino è stato arrestato per rapina e tentato furto aggravato continuato all’interno del centro commerciale Fiumara. L’uomo, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e colpito da divieto di dimora a Roma e Ventimiglia, ha prima rubato un paio di scarpe da un negozio, poi ha sottratto cinque magliette da un punto vendita di abbigliamento, tentando di fuggire dopo essersi cambiato in strada.

Non contento, si è recato in un terzo negozio, da cui ha rubato un rasoio elettrico e articoli per l’igiene, facendo scattare l’allarme antitaccheggio. Raggiunto in fuga dagli agenti del Commissariato Cornigliano, dopo aver minacciato gli addetti alla sicurezza, è stato bloccato e portato in Questura. Anche per lui si sono aperte le porte delle camere di sicurezza, in attesa della direttissima.

Scippo da 50mila euro: ladro si nasconde nel tunnel del Bisagno - Poco dopo le 16:00, un'altra operazione ha portato all'arresto di un 27enne algerino, autore di una rapina ai danni di un turista giapponese in piazza delle Americhe, a pochi passi dalla stazione di Brignole. L’uomo ha strappato con violenza un orologio di lusso, del valore stimato di 50.000 euro, fuggendo a piedi verso il tunnel di via Canevari.

Nel tentativo di far perdere le tracce, si è lanciato nel greto del Bisagno, da un’altezza di circa quattro metri, per poi nascondersi in un tunnel scolmatore delle acque. Le ricerche, rese complicate dalla conformazione dell’area, sono proseguite fino a sera, con il supporto dei Vigili del Fuoco e del 118. Intorno alle 21:00, l’uomo è stato finalmente individuato e bloccato, mentre usciva carponi da uno degli scolmatori. Arrestato, è stato condotto anche lui al carcere di Marassi.

