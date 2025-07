Genova: polizia ferma due uomini per spaccio di droga

La Polizia di Stato di Genova, in due interventi distinti, ha arrestato un 24enne albanese, senza dimora e denunciato un 21enne tunisino, sedicente e senza dimora, entrambi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ieri sera un equipaggio ha proceduto al controllo del conducente di un veicolo a noleggio in transito in zona Albaro. L'uomo, che parlava solo in lingua albanese e dal cui passaporto si notavano brevi e frequenti viaggi in Italia, ha raccontato agli agenti contrastanti versioni sulla sua presenza in Italia. Quando gli agenti lo hanno invitato a scendere dal veicolo, il 24enne ha lasciato scivolare un pacchettino tra il sedile e il freno a mano. A seguito di perquisizione personale sono stati rinvenuti altri 15 involucri, tutti contenenti cocaina per un totale di 10 grammi e 950 euro in contanti.

Nel pomeriggio la volante del Commissariato Cornigliano in transito in Piazza Modena aveva fermato un 21enne tunisino per un controllo, risultato in possesso di un coltello, 6 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 250 euro in contanti. Il ragazzo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria. Rimane salva la presunzione per tutti gli indagati fino a sentenza definitiva.

