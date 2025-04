Genova, pino marittimo crolla sulla strada a Quarto: nessun ferito

Come da proverbio ha fatto molto rumore la caduta di un pino marittimo alto circa 20 metri, che si è abbattuto sull'asfalto di via Carrara a Quarto. La pianta è crollata da un terreno privato nel tratto tra via Romana di Quarto e via Stefano Turr: fortunatamente al momento della caduta, circa alle 13.30, non transitava nessuno e non si registrano feriti né danni.

Sul posto oltre a vigili del fuoco e polizia locale ci sono i tecnici di Aster, che stanno cercando di tagliare l'albero in modo da ridurlo per facilitarne lo spostamento. Solo ieri altri due pini erano crollati ai giardini Coco, anche in questo caso senza feriti (Leggi QUI).

