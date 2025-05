Genova, Piciocchi si rilassa in mountain bike: "A testa alta, pedalando tra le cose belle e importanti fatte dalla nostra amministrazione"

"A testa alta!". Così Pietro Piciocchi, ex vicesindaco di Genova, titola il post social in cui racconta di una mattinata rilassante in mountain bike, per mettersi alle spalle le fatiche di una campagna elettorale non premiata dal risultato.

"Questa mattina, insieme a mio figlio Raffaele, ho fatto un'escursione in mountain bike, partendo da Dinegro e salendo fino a Forte Begato. Per la cronaca, erano mesi, forse anni, che non facevo più un giro in bici, tanto è stato assorbente il lavoro derivante dalla carica che ho ricoperto.

Ebbene, nel corso dell'itinerario, ho casualmente toccato molti punti della Città dove la nostra Amministrazione ha fatto cose belle e importanti per il territorio. Le voglio ripercorrere insieme a voi perché in questi anni ne sono stato protagonista insieme ai miei straordinari collaboratori che ringrazierò sempre e che sinceramente mi mancano.

Parto dal bellissimo mercato di Dinegro dove abbiamo rifatto completamente il tetto e rimesso a norma gli impianti; proseguo lungo la nuova ciclabile di Via Bruno Buozzi; risalgo quindi da Via del Lagaccio, passando dalla rimessa ex Sati, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione; passo davanti alla ex Caserma Gavoglio dove abbiamo realizzato il nuovo parco, il nuovo asilo Birulò e dove sono in corso i lavori finanziati con il PNRR per il nuovo nido; allungo fino al ponte Don Acciai, completamente rifatto 3 anni fa, con il nuovo parcheggio che abbiamo realizzato sotto l'arcata e che avevo inaugurato io; risalgo lungo Via Bartolomeo Bianco e passo dal campo di calcio del Ceravolo e dal campo da hockey, completamente rifatti (con gioia vedo molti ragazzi giocare); proseguo e transito lungo la nuova bellissima area giochi per bambini che ho avuto il piacere di inaugurare due settimane fa; salgo a Forte Begato e dal celebre cancello dell'avvocato imbocco infine la nuova splendida strada di collegamento dei forti, altro bellissimo lascito della nostra amministrazione.

Di ognuna di queste opere ricordo tutti i singoli dettagli, tutte le ho seguite sul piano del lavori e dei finanziamenti necessari. Che dire? Sono veramente fiero di questi anni passati in Comune e delle tantissime cose che sono state fatte anche grazie al mio costante lavoro. Ho sperimentato che mettersi al servizio degli altri è quanto di meglio ti possa capitare nella vita. E quindi ho il cuore che trabocca di gratitudine e orgoglio. Ecco perché, girando per la nostra Città, nonostante la sconfitta che umanamente brucia, mi dico: Pietro, A TESTA ALTA!"

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.