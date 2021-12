Genova, Piciocchi: "Elicoidale in salute, nessuna criticità"

di Matteo Angeli

L'assessore a Telenord: "Manteniamo il restringimento di carreggiata che non ha dato alcun problema viario. Il 15 dicembre quando avremo il referto definitivo decideremo se riaprire"

"Nessun problema è stato evidenziato dalle prime approfondite analisi". L'assessore al Comune di Genova Pietro Piciocchi commenta così i dati arrivati sulle verifiche fatte fare sull'elicodale di Sampierdarena dopo che la rampa di via Cantore avevava allarmato per una corrosione sospetta.

"Abbiamo fatto fa una indagine accurata e onerosa, abbiamo speso oltre 100.000 euro ma la situazione che ci era stata rappresentata lo esigeva. Dopo il crollo del Morandi servono verifiche puntuali e precise, non ci siamo soffermati solo sul quel portale oggetto di corrosione segnalato, ma abbiamo indagato tutto il viadotto su via Cantore. I risultati definitivi arriveranno il 15 dicfembre ma abbiamo dei risultati molto attendiobili, non ci sono erosioni di lamiera come ci era stato riferito. Non sono emerse criticità statitiche.