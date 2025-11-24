Genova: Pegli e Sestri bassa, stop a erogazione acqua il 26 novembre per lavori
di Redazione
Per garantire il servizio è previsto il posizionamento di tre autobotti in via Soliman, piazza Clavarino e ai giardini Catellani
Mercoledì 26 novembre, dalle 8 alle 20, sarà necessario interrompere il servizio idrico nella parte bassa dei quartieri di Sestri Ponente e Pegli, indicativamente tra il civico 46 di via Giacomo Puccini e via Pegli, località Risveglio. Lo comunica Ireti, spiegando che l’intervento si rende indispensabile per riparare un danno alla condotta primaria della rete dell’acqua potabile, provocato da terzi.
Data la complessità dei lavori, sono possibili abbassamenti di pressione, mancanza d’acqua e fenomeni di intorbidimento anche nelle aree collinari e nelle zone limitrofe. Ireti raccomanda ai residenti di utilizzare l’acqua solo per necessità essenziali per l’intera giornata del 26 novembre, anche laddove non si registrino interruzioni.
In caso di maltempo o cause di forza maggiore, le operazioni potrebbero slittare al giorno successivo con lo stesso orario. Per garantire il servizio è previsto il posizionamento di tre autobotti in via Soliman, piazza Clavarino e ai giardini Catellani.
