Genova: 'Ottobre Rosa'. la prevenzione entra nei negozi con Asl3 e Federmoda

La prevenzione del tumore al seno passa anche dalle vetrine dei negozi. Per tutto il mese di ottobre, Asl3 Genova e Federmoda Confcommercio Genova uniscono le forze per la campagna “Ottobre Rosa”, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce coinvolgendo oltre 200 negozi di abbigliamento femminile.

I negozi aderenti esporranno una locandina con elementi rosa, simbolo della campagna, e 17 punti vendita diventeranno veri e propri spazi informativi, grazie alla distribuzione di materiale divulgativo a cura della Breast Unit Asl3, all’allestimento di vetrine tematiche e all’organizzazione di eventi.

Ma la prevenzione non si ferma alla sensibilizzazione. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9, è attivo il numero 334 1102234, dove un senologo Asl3 risponde direttamente alle domande delle donne che notano cambiamenti sospetti al seno, anche dopo una semplice autopalpazione. Se necessario, si potrà accedere a una visita entro 24 ore.

Nicolò: “Prevenzione vicina alle persone” - "Ottobre Rosa ci ricorda l’importanza della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno – sottolinea Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità –. Questa iniziativa mostra quanto sia efficace la collaborazione tra istituzioni e tessuto economico: portare la cultura della prevenzione nei negozi, cioè nei luoghi della quotidianità, significa renderla accessibile e concreta".

Bottaro (Asl3): “Un esempio di medicina condivisa” - "È un progetto di alto valore sociale e sanitario, che vede la società civile al fianco del sistema sanitario, in un’ottica di medicina condivisa – afferma Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale di Asl3 –. Ringrazio Federmoda e Confcommercio per l’altruismo e la partecipazione. Questo è un modello da replicare: cittadini, imprese e istituzioni che costruiscono insieme salute pubblica".

"Ogni giorno i nostri negozi sono un punto di riferimento per tante donne – spiega Manuela Carena, presidente di Federmoda Confcommercio Genova –. In questo mese diventano anche luoghi di informazione e vicinanza, dove la moda si mette al servizio della prevenzione".

Anche Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova, ha ribadito l’impegno del commercio locale: «Questa campagna mostra come le imprese possano avere un ruolo attivo nella sensibilizzazione del territorio».

venerdì 6 ottobre: incontro pubblico con gli esperti - Il cuore dell’iniziativa sarà l’incontro pubblico “La vie en rose Asl3. Tumore al seno: prevenzione, diagnosi e cura”, in programma venerdì 6 ottobre alle 17 al Palazzo della Borsa di Genova (Sala delle Grida). Saranno presenti gli specialisti della Breast Unit Asl3, con uno spazio interattivo per rispondere alle domande del pubblico.

Tra i relatori: Nicoletta Gandolfo, coordinatrice della Breast Unit Asl3; Giuseppe Perniciaro, Direttore Chirurgia Plastica Asl3; Flavio Guasone, Responsabile Chirurgia Senologica Asl3; Stefano Spinaci, Responsabile Senologia territoriale Asl3 Modera la giornalista Tiziana Oberti.

I numeri della prevenzione - Nel 2024 in Italia sono stati oltre 53mila i nuovi casi di tumore alla mammella, di cui circa 1.650 in Liguria. «La prevenzione ha ridotto la mortalità fino al 35% – spiega la dottoressa Nicoletta Gandolfo –. Grazie a tecnologie avanzate, riusciamo a diagnosticare prima: nel 2024 abbiamo realizzato 407 interventi su primi cancri su 482 totali, con un aumento del 13% rispetto al 2023. Per il 2025 ci aspettiamo un ulteriore aumento del 15-20%"

I “Negozi Rosa” - I 17 negozi rosa coinvolti nella campagna: Bottino Corsetteria Via Colombo 25R 16121 Genova, Bottino Corsetteria Via XXV Aprile 58R 16123 Genova, Viberti P.zza Colombo 1R 16121 Genova, Viberti Via Fieschi 33R 16121 Genova, Viberti Via Sestri 44-48R 16154 Genova Sestri Ponente, L’ultima volta che vidi Parigi Via XX Settembre 123R 16121 Genova, L’altra Parigi Via XX Settembre 110R Genova, Olmeda Via Borgoratti 8BR 16132 Genova, Boutique Nanì Via Sestri 53R 16154 Genova Sestri Ponente, Oliva abbigliamento dal 1907 Via P. Anfossi 118R 16164 Genova Pontedecimo, Atrio Nervi Via Oberdan 164 DR 16167 Genova Nervi, Romano dal 1966 Via Roma 36 A 16036 Recco, Boni Sport P.zza dei Truogoli di Santa Brigida 2A-4 16126 Genova, Aeffe abbigliamento Via Cairoli 43R 16124 Genova, New Sander’s Via Cesarea 37R 16121 Genova, Capricci C.so Buenos Aires 100R 16129 Genova, Gala Concept Store Galleria Mazzini 63R 16125 Genova.

