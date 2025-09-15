Genova ospita per la prima volta l'assemblea dei presidenti dei Consigli regionali

Per la prima volta nella sua storia, la Liguria ospiterà l'Assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. L’appuntamento è in programma venerdì 19 settembre nell’ambito della 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova.

L’iniziativa, di carattere istituzionale e simbolico, è stata fortemente voluta dal presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, che ha sottolineato l’importanza di questo evento per l’intero territorio: “Sarà un onore accogliere per la prima volta in Liguria i presidenti dei Consigli regionali italiani. Il Salone Nautico non è solo una vetrina internazionale di altissimo profilo, ma rappresenta anche l’essenza di una Liguria protagonista nella Blue Economy, prima regione in Italia per incidenza di imprese e occupati del settore.”

La Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative regionali è un organismo interistituzionale con il compito di rafforzare il ruolo dei parlamenti regionali e promuovere il confronto tra le autonomie. La scelta di svolgere l’assemblea durante il Salone Nautico non è casuale: l’evento fieristico è considerato uno dei motori economici e simbolici della regione, nonché un’occasione unica per consolidare relazioni istituzionali e strategie di sviluppo territoriale.

