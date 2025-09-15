Politica

Genova ospita per la prima volta l'assemblea dei presidenti dei Consigli regionali

di R.S.

Balleari: "Sarà un onore accogliere per la prima volta in Liguria i presidenti dei Consigli regionali italiani"

Per la prima volta nella sua storia, la Liguria ospiterà l'Assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. L’appuntamento è in programma venerdì 19 settembre nell’ambito della 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova.

L’iniziativa, di carattere istituzionale e simbolico, è stata fortemente voluta dal presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, che ha sottolineato l’importanza di questo evento per l’intero territorio: “Sarà un onore accogliere per la prima volta in Liguria i presidenti dei Consigli regionali italiani. Il Salone Nautico non è solo una vetrina internazionale di altissimo profilo, ma rappresenta anche l’essenza di una Liguria protagonista nella Blue Economy, prima regione in Italia per incidenza di imprese e occupati del settore.”

La Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative regionali è un organismo interistituzionale con il compito di rafforzare il ruolo dei parlamenti regionali e promuovere il confronto tra le autonomie. La scelta di svolgere l’assemblea durante il Salone Nautico non è casuale: l’evento fieristico è considerato uno dei motori economici e simbolici della regione, nonché un’occasione unica per consolidare relazioni istituzionali e strategie di sviluppo territoriale.

