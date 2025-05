Genova, Orlando (Pd): "Ora rafforzare opposizione in Regione Liguria"

"Finita la campagna elettorale, festeggiata la bella vittoria di Silvia Salis, la riconquista del Comune di Genova, adesso è il momento di riflettere su come utilizzare quel risultato per rafforzare l'opposizione in Consiglio regionale, per far tornare al centro del dibattito le questioni che abbiamo posto in campagna elettorale: la lotta alle diseguaglianze, la difesa della sanità pubblica, la difesa del territorio e dell'ambiente, la battaglia per un lavoro buono e di qualità, la difesa dell'industria e del patrimonio industriale della nostra regione. Ecco, tutto questo io credo debba essere oggetto di un'estate nella quale con gli altri colleghi dell'opposizione dobbiamo saper portare nelle quattro province il nostro pensiero, la nostra proposta politica, ascoltare e confrontarci. Credo che il primo punto dal quale partire, quello più urgente, quello dove si stanno facendo danni che rischiano di essere irreparabili, è quello della sanità. Da qui dobbiamo partire nei prossimi giorni: ne dobbiamo discutere insieme, ne discuteremo insieme". Così in un video pubblicato sui social Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro ed esponente Pd.

