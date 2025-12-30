Genova: oltre 1.200 accessi in 22 giorni ai 'flu point', funziona piano per decongestionare i pronto soccorso

Dal 6 al 28 dicembre 2025 i Flu Point, ambulatori straordinari attivati durante le festività per ridurre la pressione sui pronto soccorso, hanno registrato 1.285 accessi complessivi nei sei distretti di Asl 3. Di questi, 955 sono stati visite mediche, mentre i restanti hanno riguardato certificazioni di malattia e prescrizioni.

I dati sono stati presentati in occasione della firma del nuovo accordo integrativo tra Regione Liguria e Medici di medicina generale. "Si tratta di un’iniziativa sicuramente ben riuscita – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – che dovremo replicare ogni volta che ci saranno lunghi periodi di festività". Nicolò ha evidenziato come la copertura durante le vacanze natalizie sia strategica, considerando l’elevata incidenza dell’influenza e il conseguente aumento degli accessi.

Anche Isabella Cevasco, direttore sociosanitario di Asl 3, ha sottolineato il valore del progetto: "Ogni anno gli accessi crescono perché la popolazione conosce sempre di più questo servizio e sceglie di rivolgersi alle Case della Comunità o agli studi dei medici".

I Flu Point, aperti dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, resteranno operativi fino al 6 gennaio. "I numeri confermano che questi ambulatori sono molto apprezzati – ha concluso Cevasco – e rappresentano una risposta immediata ed efficace ai bisogni sanitari sul territorio".

