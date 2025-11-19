Genova: nuovo campetto da basket al Biscione utilizzabile anche dai disabili

Inaugurato oggi ai Giardini "Albero del Ciao", nel quartiere Biscione, un nuovo campetto da basket accessibile a tutti, progettato per favorire inclusione, socialità e dialogo interculturale. L'area sportiva, decorata con interventi artistici grazie allo Street Art Ball Project, permette la pratica libera e gratuita di basket e baskin, il basket inclusivo che unisce persone con e senza disabilità.

La riqualificazione è frutto di un percorso partecipativo tra Comune di Genova, Municipio III Bassa Val Bisagno, associazioni locali e l’impresa sociale HG80 di Bergamo. All’inaugurazione hanno preso parte l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, il presidente del Municipio Fabrizio Ivaldi e altri assessori municipali.

"Il nuovo campo è un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e comunità migliori la vita dei cittadini, rendendo i quartieri più accoglienti e inclusivi", ha dichiarato Ferrante. Lo spazio si propone come punto di riferimento sociale e culturale per l’intera area, confermando lo sport come strumento di crescita sociale e superamento delle barriere.