Genova, nuova tappa de "Il Centro Sei Tu": un’oasi di benessere psicologico tra yoga, meditazione e consapevolezza

A Genova, presso La Band degli Orsi in via del Tritone 2b, prosegue con entusiasmo il percorso "Il Centro Sei Tu", che ha come obiettivo il miglioramento del benessere psicologico e della resilienza emotiva di pazienti, caregiver, volontari e operatori sanitari.

Un vero e proprio spazio sicuro, gratuito e accessibile a tutti, dove ogni partecipante può intraprendere un percorso di crescita personale. La forza del gruppo è data anche dalla sua eterogeneità: le “quote azzurre”, ovvero la presenza maschile, sono sempre più numerose, arricchendo il dibattito e le dinamiche con punti di vista differenti. La diversità di genere viene valorizzata come risorsa, capace di stimolare la riflessione e il confronto.

Durante l’ultimo incontro, condotto dalla psicologa Chiara Urcirci, si è affrontato il delicato e potente tema dei ruoli. Attraverso un esercizio di autoanalisi, i partecipanti hanno identificato i ruoli che rivestono nella quotidianità – da quelli che desiderano mantenere a quelli che preferirebbero abbandonare – confrontandoli con i ruoli che gli altri attribuiscono loro. Un’attività che ha permesso di esplorare la propria identità, la molteplicità delle sfaccettature personali e la relazione tra individuo e contesto.

Ma il percorso non si limita alla riflessione psicologica. Tra le tecniche per gestire lo stress proposte nel programma, spicca lo Yoga del Sorriso, introdotto da Anja Zaffini. I partecipanti hanno potuto sperimentare semplici esercizi che, attraverso il sorriso e la respirazione, aiutano a ritrovare l’equilibrio interiore. Vista l’accoglienza positiva, WE CARE ha già annunciato che questo sarà uno dei prossimi progetti che verrà sviluppato a pieno titolo.

È già attiva invece la collaborazione con Il Cerchio, Monasteri e Centri Zen e Ingegni.org, che propone incontri di meditazione guidata. Come ha spiegato Sara Calì, questi momenti sono pensati per fornire strumenti concreti per affrontare le difficoltà quotidiane e rafforzare la propria capacità di resilienza emotiva. La guida di una psicologa specializzata rende questi appuntamenti ancora più efficaci, con un impatto concreto sulla qualità della vita dei partecipanti.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti a chiunque senta il bisogno di un sostegno psicologico ed emotivo, senza alcun vincolo economico. Un’opportunità preziosa in un momento storico in cui la cura di sé diventa sempre più centrale e necessaria.

Le prossime date da segnare in agenda sono il 14 giugno, il 5 luglio e il 13 settembre, sempre alle ore 9.30. Per maggiori informazioni o per iscriversi, è possibile contattare la sede del progetto presso La Band degli Orsi ai numeri 339-8578711 e 349-2322030.

