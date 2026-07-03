Genova Nervi, riapre il belvedere di via Croce di Ferro: restaurato uno dei panorami più suggestivi del Levante

Riapre al pubblico il belvedere di via Croce di Ferro a Nervi. L'inaugurazione è in programma sabato 4 luglio alle 18, al termine di un intervento di restauro conservativo che ha restituito alla città uno dei punti panoramici più caratteristici del Levante genovese.

L'opera, realizzata dai proprietari privati dei terreni, rientra nel progetto di riqualificazione del complesso di via Maggiolo di Nervi 31 ed è stata finanziata nell'ambito del PNRR – Missione 1 Cultura con fondi dell'Unione Europea – NextGenerationEU.

L'intervento ha interessato il recupero paesaggistico, strutturale e funzionale dell'area, con l'obiettivo di preservarne il valore storico e ambientale e migliorarne la fruibilità per cittadini e visitatori. Il complesso rappresenta infatti una significativa testimonianza del paesaggio agricolo collinare che caratterizzava un tempo Nervi, con le storiche serre, i terrazzamenti coltivati, i muri a secco e le cisterne legate alla tradizione florovivaistica della zona.

L'area si trova tra via Maggiolo di Nervi e via Croce di Ferro ed è sottoposta al vincolo paesaggistico delle "Bellezze d'insieme di Nervi-Sant'Ilario". Inoltre, è attraversata dalla tappa 11 del Sentiero Liguria, l'itinerario escursionistico che collega il porticciolo di Nervi a Camogli.

Tra gli interventi realizzati figurano il consolidamento dei muri a secco, il recupero delle serre storiche e delle aree verdi, la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e la riqualificazione del belvedere, oggi nuovamente accessibile al pubblico. Sono state installate anche nuove panchine e un pannello informativo che racconta la storia del luogo e le caratteristiche del paesaggio circostante.

Il sito è inoltre dotato di una centralina meteorologica, i cui dati e le immagini sono consultabili online.

Tra gli elementi più significativi recuperati spiccano le serre agricole, testimonianza della storica attività florovivaistica di Nervi, gli antichi muri a secco – riconosciuti patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO – e alcune piante centenarie, tra cui un esemplare di filodendro Monstera originario delle foreste pluviali del Sud America. Dal belvedere è possibile ammirare un ampio panorama che spazia dal promontorio di Portofino al borgo marinaro di Nervi e al suo porticciolo.

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