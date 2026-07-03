A26, estate senza cantieri: dopo sette anni tornano tre corsie nel tratto ligure

Dopo sette anni di interventi e un imponente programma di manutenzione straordinaria, l'autostrada A26 in Liguria torna a tre corsie per senso di marcia. Da oggi e fino al 7 ottobre sarà infatti sospesa ogni attività di cantiere nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A10 e la diramazione D26, consentendo una circolazione più fluida durante i mesi estivi e in vista del Salone Nautico di Genova.

Il piano di lavori ha richiesto un impegno costante, con circa 450 mila ore lavorate ogni anno, una media di 180 addetti e 145 mezzi operativi ogni giorno. Gli interventi hanno interessato 47 gallerie e 96 chilometri di barriere di sicurezza, nell'ambito del programma di assessment delle gallerie della rete di Autostrade per l'Italia, finalizzato a prolungare di almeno 50 anni la vita utile delle infrastrutture.

Le opere hanno riguardato ispezioni, verifiche strutturali, interventi di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, adeguamenti alle normative più recenti e ammodernamenti tecnologici. In alcuni casi si è proceduto al completo rifacimento di gallerie realizzate negli anni Settanta, utilizzando macchinari e strumentazioni di ultima generazione.

Proprio lungo la A26 è stato inoltre sperimentato per la prima volta sulla rete nazionale di Aspi il sistema Road Zipper, la tecnologia che consente di modificare rapidamente la configurazione delle carreggiate, aumentando o riducendo il numero di corsie disponibili in base ai flussi di traffico.

Tra gli interventi completati figurano anche l'adeguamento degli impianti di sicurezza nelle dieci gallerie superiori ai 500 metri, la riqualificazione di 96 chilometri di barriere di sicurezza e di quattro chilometri di barriere antirumore, oltre ai lavori su tre dei sette viadotti previsti dal piano.

Sono stati inoltre sostituiti 160 giunti con dispositivi ad alte prestazioni e maggiore durata, capaci di garantire una vita utile stimata fino a 30 anni, con vantaggi in termini di minori interventi manutentivi e maggiore comfort di guida. Completati anche il rifacimento della pavimentazione e il risanamento dei muri di contenimento.

Novità anche sulla rete ligure dell'A7. Dopo la conclusione, il 30 giugno, del cantiere nella Galleria Giovi in direzione nord, da domani saranno nuovamente disponibili due corsie anche verso sud. Proseguono invece gli interventi nella Galleria Monreale sinistra, tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone.

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