Genova, il 6 luglio dibattito pubblico sulla sicurezza promosso da Siap e Controvento

Mentre a Genova cresce la preoccupazione per la sicurezza e aumentano le manifestazioni dei cittadini che chiedono risposte concrete, il SIAP, insieme all’Associazione Controvento, promuove un momento di confronto per riflettere sul futuro della sicurezza urbana.



Per affrontare davvero questo fenomeno non bastano, pur essendo indispensabili, più interventi di polizia e il rafforzamento degli organici. Serve anche una progettualità capace di costruire un modello di sicurezza urbana moderno e innovativo, su cui Genova è ancora in ritardo. È da questa consapevolezza che nasce il nostro dibattito.



Siap/Controvento





Sicurezza urbana e qualità della vita: il 6 luglio a Genova un dibattito pubblico promosso da SIAP e Associazione ControVento



Come si costruisce una città più sicura? Quali strumenti possono rendere più efficace la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, enti locali, associazioni, imprese e cittadini?



Sono questi i temi al centro del dibattito pubblico “Sicurezza Urbana e Qualità della Vita”, promosso dal SIAP Genova e dall’Associazione ControVento, in programma:



Lunedì 6 luglio 2026 – Ore 17.00

Circolo CAP

Via Albertazzi – Sampierdarena (Genova)



L’incontro approfondirà il tema della sicurezza urbana come elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita delle comunità locali, con particolare attenzione ai Patti per l’attuazione della Sicurezza Urbana, previsti dal Decreto-Legge n. 14/2017, strumenti di collaborazione tra Stato, amministrazioni locali e realtà del territorio per sviluppare politiche integrate di prevenzione, contrasto al degrado e promozione della sicurezza.



L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, operatori della sicurezza, amministratori, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di favorire una riflessione condivisa sulle strategie più efficaci per affrontare le sfide della sicurezza urbana e migliorare la qualità della vita nei quartieri.



SIAP Genova e Associazione ControVento invitano giornalisti, operatori dell’informazione, televisioni, emittenti radiofoniche, testate online e agenzie di stampa a partecipare all’evento per seguirne i lavori, realizzare interviste e raccontare un confronto su un tema di grande attualità e interesse pubblico.



La presenza degli organi di informazione sarà particolarmente gradita.



Ufficio Stampa

SIAP/CONTROVENTO

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