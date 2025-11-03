Genova nella top ten delle città più insicure d’Italia: +4,9% di reati nel 2024

Con 39.479 delitti denunciati nel 2024, pari a 4.822,4 ogni 100mila abitanti, Genova entra ufficialmente nella top ten delle città più insicure d’Italia, secondo l’indice della criminalità pubblicato da Il Sole 24 Ore sulla base dei dati del Viminale. Il capoluogo ligure sale così dall’undicesimo al decimo posto rispetto al 2023, registrando un aumento del 4,91% dei reati.

A livello regionale, anche le altre province liguri restano nella parte alta della classifica nazionale:

Imperia è undicesima con 9.857 delitti denunciati (4.712,8 ogni 100mila abitanti), in calo del 2,45% rispetto all’anno precedente.

Savona scende al quattordicesimo posto con 11.455 reati (4.288,4 ogni 100mila abitanti, -0,75% ).

La Spezia si colloca trentanovesima con 7.559 delitti (3.516 ogni 100mila abitanti, -4,11%), ma si distingue come seconda città italiana dopo Roma per numero di denunce legate al traffico di stupefacenti.

A Genova il furto si conferma il reato più frequente, con 14.462 denunce nel 2024. Seguono i danneggiamenti (6.935), le truffe e frodi informatiche (5.151), le lesioni dolose (1.299) e il traffico di stupefacenti (730).

Tra gli altri reati spiccano 529 rapine, 197 estorsioni, 52 danneggiamenti seguiti da incendio, 49 casi di contrabbando e 36 incendi dolosi. Segnalati anche 29 episodi di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, mentre nessuna denuncia è stata registrata per usura.

Il report evidenzia inoltre che la provincia di Imperia è tra le aree italiane dove la quota di stranieri sul totale degli arrestati è più elevata: 54,8% del totale.

