Genova, nasce una rete innovativa per il benessere psicologico degli adolescenti

GENOVA - Ha preso il via a Genova TAG Teen Agency, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per promuovere il benessere psicologico della popolazione adolescente (fascia d'età 11-18 anni), con un’attenzione specifica ai territori dei municipi VII Ponente, VI Medio Ponente e II Centro Ovest.





Il progetto, guidato dalla Cooperativa Sociale La Giostra della Fantasia in qualità di capofila di un partenariato di 20 soggetti - tra istituzioni, enti del terzo settore, mondo dell’istruzione, associazioni sportive e start-up innovative - avrà durata triennale, con l’obiettivo primario di costruire una solida rete territoriale capace di intercettare tempestivamente i segnali di disagio giovanile e di fornire risposte personalizzate, adottando un approccio multiprofessionale e proponendo attività coinvolgenti. Il valore complessivo del progetto comprensivo del contributo apportato dai singoli partner è 450mila euro.





«TAG Teen Agency vuol stimolare la capacità fondamentale di ciascuno di agire intenzionalmente per generare cambiamento. Rappresenta una risposta concreta e necessaria al crescente bisogno di supporto psicologico ed educativo diffuso nel nostro territorio - spiega Ilaria Danti, Presidente de La Giostra della Fantasia e responsabile del progetto -. Vuol far leva sulle risorse dei giovani e sostenere le competenze genitoriali oltre che implementare quelle degli operatori. Grazie al sostegno fondamentale di 'Con i Bambini' e alla forza della rete costituita, siamo fiduciosi di poter offrire un supporto tangibile a molti ragazzi e alle loro famiglie, con l’obiettivo di gettare le fondamenta di una comunità autenticamente educante».





UN MODELLO COMUNITARIO PER LA SALUTE PSICOLOGICA GIOVANILE

L'incremento dei disturbi psicologici tra adolescenti, confermato dai dati locali dell'Istituto Pediatrico Gaslini - i ricoveri per disturbi psichiatrici sono quadruplicati rispetto al periodo pre-Covid, con forte aumento dei disturbi internalizzanti quali autolesionismo, ansia, disturbi della condotta alimentare, disturbi dell’umore con ideazione suicidaria e tentativi di suicidio - e dei servizi sociosanitari territoriali, rappresenta una sfida pressante per la comunità. TAG Teen Agency si inserisce in questo contesto con l'ambizione di sperimentare e consolidare modelli di intervento comunitari focalizzati sulla prevenzione e sulla promozione attiva del benessere della popolazione adolescente.





Il progetto si articola su più livelli, integrando diverse metodologie e professionalità, favorendo la partecipazione attiva ad attività aggregative e di animazione del tempo libero, specialmente di coloro che vivono situazioni di maggiore fragilità. Questo avverrà attraverso laboratori espressivi, supporto al lavoro scolastico, challenge coinvolgenti e iniziative co-progettate con le persone adolescenti stesse all'interno di tre presìdi territoriali già attivi: lo spazio giovani DeMa presso Villa De Mari a Pra'-Palmaro, lo spazio giovani Vado 17 a Sestri Ponente e gli spazi del Centro Civico Buranello a Sampierdarena.





Parallelamente, il progetto si propone di rafforzare la capacità della comunità educante di intercettare precocemente i segnali di malessere. Attraverso la creazione di una rete di "antenne" – composta da scuole, servizi sociali e sanitari, associazioni sportive e culturali – si intende costruire un sistema di osservazione diffusa e condivisa, capace di attivare tempestivamente percorsi di supporto personalizzati in alleanza con le famiglie, condotti da un'équipe multidisciplinare (psicologi, educatori, terapeuti, nutrizionisti) in contesti accessibili e non stigmatizzanti.





Inoltre TAG Teen Agency prevede l’attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità basati sulla metodica evidence-based Connect Parent Group (CPG®), condotti dall’Università di Genova DISFOR Dipartimento di Psicologia Clinica.





COME SI SVILUPPA IL PROGETTO: ATTIVITÀ E METODOLOGIA

Nei tre anni di attività, si prevede di prendere in carico direttamente circa 180 persone adolescenti. L'individuazione avverrà attraverso l’attivazione della rete partner (scuole, ASL 3, Servizi Sociali territoriali), ma anche accogliendo le richieste dirette di adolescenti e genitori che si rivolgeranno ai referenti del progetto.





Le principali azioni previste includono:

• TAG Call: 27 eventi pubblici (9 all'anno, 3 per ciascun territorio) pensati come opportunità di dialogo aperto con le persone adolescenti per ascoltare i loro bisogni, presentare le opportunità offerte dal progetto e co-costruire iniziative.

• TAG Community: Costituzione di una rete operativa stabile composta da professionisti dei servizi sociali e sanitari, docenti, operatori del terzo settore. Questo gruppo lavorerà alla definizione di protocolli condivisi per l'intercettazione e l'intervento in situazioni di disagio, mantenendo un canale di comunicazione costante.

• Health Education: Affiancamento, all'interno degli istituti scolastici partner, al personale di ASL 3 per potenziare le attività di educazione alla salute, promozione di stili di vita sani e valutazione di eventuali necessità di intervento specifico.

• Teen Training: Azioni di sostegno diretto alle persone adolescenti attraverso azioni multidimensionali e multiprofessionali, finalizzate all'elaborazione e attivazione di progetti individualizzati, mirati a rafforzare le risorse personali e le competenze socio-emotive.

• Adult Training: Percorsi di formazione e supporto rivolti a genitori, caregiver, educatori e docenti, basati sul metodo Connect Parent Group (CPG®), condotte dall'Università di Genova (Dipartimento di Scienze della Formazione - Psicologia Clinica), per potenziare le competenze relazionali e di gestione delle dinamiche familiari ed educative.





UNA RETE TERRITORIALE PER IL FUTURO DELLA POPOLAZIONE ADOLESCENTE

TAG Teen Agency nasce dalla collaborazione di una vasta rete di partner che condividono l'urgenza e l'importanza di investire sul benessere delle nuove generazioni. Oltre alla Cooperativa Sociale La Giostra della Fantasia (ente capofila), il partenariato include:





- Enti del Terzo Settore: Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus, CEIS Coop. Soc., Saba Soc. Coop. Soc., La casa nel parco ETS, Il Biscione Soc. Coop. Soc.

- Istituzioni: Comune di Genova (Ambiti Territoriali Sociali Ponente, Medio Ponente e Centro Ovest), ASL 3 Genovese (con i dipartimenti Materno Infantile, Salute Mentale e Dipendenze, Prevenzione e S.C. Consultori Familiari).

- Istruzione: Università degli Studi di Genova (DISFOR - Psicologia Clinica), Istituti Scolastici Superiori Lanfranconi, Vittorio Emanuele Ruffini, Italo Calvino, IPSIA Odero, Esseg; Istituti Comprensivi Pegli, Pra’ e Voltri 1.

- Altri Partner: La Giostra della Fantasia ASD, Esportech SRL, ARCOS SRL, IRS





IL LOGO: UNA RANA IN TRASFORMAZIONE, SIMBOLO DI CRESCITA

Il logo del progetto - una rana colorata disegnata con i tratti della street art - è stato ideato da una partecipante di 16 anni, che ne spiega così la genesi: «Ho pensato alla rana perché è un animale che vive una profonda metamorfosi, da girino a rana adulta, simboleggiando il cambiamento e la crescita personale, proprio come avviene nell'adolescenza. Le rane, inoltre, si adattano a vivere in ambienti diversi, acqua e terra. Mi piaceva l'idea che TAG Teen Agency potesse essere un luogo sicuro, come uno stagno accogliente, dove le 'rane' possono esplorare diverse parti di sé e trovare il proprio posto nel mondo».

