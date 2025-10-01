Genova: muore motociclista di 58 anni in via Perlasca dopo scontro con auto

Un drammatico incidente stradale è avvenuto in mattinata in via Perlasca, nella zona di Certosa, dove un motociclista di 58 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo a due ruote sarebbe stato tamponato da una vettura condotta da un giovane, che potrebbe aver perso il controllo a causa di un colpo di sonno. L’impatto è stato violentissimo: lo scooter è stato spinto contro il guardrail, mentre il conducente è stato trascinato per oltre dieci metri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile: l’uomo è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

La polizia locale ha isolato l’area per consentire i rilievi e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la durata delle operazioni

