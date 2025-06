Genova, Municipio Medio Ponente, Lapolla (FdI): "Il 'campo troppo largo' si spacca sulle poltrone, cittadini in secondo piano"

Teresa Lapolla, consigliere municipale Medio Ponente eletta nella lista di FdI, interviene sulle tensioni relative alla formazione della giunta: "Ancora una volta, la politica del “campo troppo largo” mostra tutti i suoi limiti, e lo fa nel peggiore dei modi: litigando sulle poltrone ancor prima di cominciare a lavorare. A Medio Ponente, invece di concentrarsi su sicurezza, decoro urbano, manutenzioni e servizi ai cittadini, si assiste a uno spettacolo poco edificante che nulla ha a che vedere con il bene comune. Il Movimento 5 Stelle, che fino a ieri si professava forza “anti-casta”, si comporta oggi come la peggior casta".

"Ha tradito i patti - prosegue - e imposto la nomina di un’assessora di partito che non è passata al vaglio degli elettori, alla faccia della rappresentatività e dell’onesta’, valori tanto sbandierati quanto ormai traditi. Mentre l’alleanza litiga per spartirsi le poltrone, i problemi reali del Medio Ponente restano senza risposta. Le istituzioni devono tornare a essere al servizio dei cittadini, non dei giochi di potere. AVS parla già come opposizione, sostenendo che non farà sconti. Ci auguriamo che la cittadinanza non debba assistere ad altri teatrini di bassa lega su questioni fondamentali per il nostro territorio, partendo dal presupposto che il loro unico collante e punto in comune è andare contro il centrodestra".

"Dopo oltre un mese dall’insediamento, è ora che la nuova giunta cominci finalmente a lavorare seriamente per la collettività" conclude.

