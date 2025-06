Genova, Municipi di centrodestra Levante e Medio Levante già al lavoro, Bogliolo e Palmieri: “Primi a formare la Giunta, segnale di concretezza"

A meno di un mese dalle elezioni amministrative, i Municipi Levante e Medio Levante di Genova guidati dal centrodestra sono già operativi con le rispettive Giunte. Un segnale, sottolineano i due presidenti Federico Bogliolo (Vince Genova, a sinistra nella foto) e Anna Palmieri (Fratelli d’Italia, a destra nella foto), di “concretezza e impegno reale verso i cittadini”.

“Siamo orgogliosi – afferma Bogliolo, presidente del Municipio Levante – di essere stati i primi, insieme al Municipio Medio Levante, a completare la formazione della squadra di governo. È la dimostrazione concreta di una volontà precisa: iniziare subito a lavorare per affrontare le esigenze quotidiane dei nostri quartieri. In trenta giorni abbiamo costruito una Giunta competente e motivata, pronti a dare risposte tangibili e immediate”.

Sulla stessa linea la presidente del Municipio Medio Levante, Anna Palmieri, che sottolinea: “Abbiamo accelerato i tempi della nomina proprio per poterci confrontare il prima possibile con il nuovo sindaco e la Giunta comunale. La nostra è una scelta di responsabilità e rispetto verso i cittadini che ci hanno dato fiducia. Sono particolarmente felice di avere al mio fianco Luca Rinaldi, confermato vicepresidente, una scelta che garantisce continuità e conoscenza del territorio”.

La Giunta del Municipio Medio Levante è composta dalla presidente Anna Palmieri, dal vicepresidente Luca Rinaldi e dagli assessori Alberto Campanella e Paola Cerri. Nel Municipio Levante, accanto al presidente Federico Bogliolo, la Giunta è formata dalla vicepresidente Maria Rosa Rossetti e dagli assessori Antonella Benvenuti e Giorgio Viale.

I due municipi rappresentano un'area strategica della città e con questa partenza rapida mirano a dare un segnale chiaro di efficienza amministrativa. “Il nostro obiettivo – concludono Bogliolo e Palmieri – è lavorare con serietà, ascolto e spirito di servizio per tutti i cittadini”.

Commenta Ilaria Cavo (al centro nella foto) deputata ligure di Noi Moderati e capogruppo di Noi Moderati – Bucci – Orgoglio Genova in consiglio comunale a Genova: “Complimenti e auguri di buon lavoro alle giunte dei Municipi Medio Levante e Levante, guidate rispettivamente da Anna Palmieri e Federico Bogliolo, che sono state rapidamente formate e sono pronte a continuare il loro lavoro per il territorio, premiato dai cittadini. In particolare, desidero congratularmi con Luca Rinaldi, esponente di "Noi Moderati-Bucci-Orgoglio Genova" che si è meritato la riconferma a vice presidente del Municipio Medio Levante con importanti deleghe da assessore a Sicurezza e Polizia Locale, Mobilità, Protezione Civile, Genova Parcheggi, Cultura e Tempo Libero, Manifestazioni. Conoscendo la sua persona e apprezzando da anni la sua capacità amministrativa, sono certa che saprà continuare a svolgere al meglio questo importante incarico e le nuove deleghe a lui attribuite. Un giusto riconoscimento alla sua esperienza di amministratore locale (è al suo quarto mandato in Municipio), al risultato elettorale ottenuto (è il consigliere municipale di centrodestra più votato in città e primo dei non eletti in Comune della nostra lista) e alla sua capacità di fare squadra: lavoreremo insieme in un importante raccordo tra l'attività consiliare comunale, con i colleghi Vincenzo Falcone e Lorenzo Pellerano, e municipale, dove saremo rappresentati anche dai consiglieri Luca Andreol e Simonetta Dimenticoni nel Municipio strategico (anche per le grandi opere che vi insisteranno) del Medio Levante, cosi' come da Giuseppe Giorgio Rappa e Annalisa Somaglia nel Levante. A loro e alle loro giunte daremo massima collaborazione".

