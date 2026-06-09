Genova, le casse di Amiu potrebbero usufruire di una parte della tassa di soggiorno

Nuove risorse economiche in arrivo per Amiu. È uno dei principali risultati emersi dal confronto tra l'amministrazione comunale guidata da Silvia Salis e le organizzazioni sindacali sul futuro dell'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana a Genova. Al centro dell'incontro, ospitato a Palazzo Tursi, le prospettive finanziarie e industriali della partecipata, chiamata ad affrontare sfide sempre più complesse legate alla crescita della città e dei flussi turistici.

Tra le novità annunciate dalla giunta figura la destinazione all'azienda di una quota della tassa di soggiorno e della tassa d'imbarco, con l'obiettivo di rafforzarne la capacità economica. Una scelta motivata dal crescente carico di lavoro che Amiu sostiene negli ultimi anni a causa dell'aumento delle presenze turistiche sul territorio.

Secondo quanto trapela dagli ambienti comunali, l'ipotesi allo studio prevede già dal 2026 l'utilizzo di una parte delle entrate derivanti dalla tassa di soggiorno, attingendo alle risorse oggi destinate agli interventi di decoro urbano, mentre il restante gettito continuerebbe a finanziare le attività di promozione della città.

Nel corso del vertice si è discusso anche delle prospettive industriali dell'azienda. L'amministrazione ha sottolineato la necessità di costruire adeguate partnership strategiche, affinché Amiu possa assumere un ruolo centrale nei futuri assetti impiantistici regionali. Particolare attenzione è stata inoltre riservata al tema delle entrate, con l'evidenza di un fenomeno che continua a incidere pesantemente sui conti: circa il 20% della Tari non viene infatti riscosso, rendendo necessario un rafforzamento delle attività di contrasto all'evasione.

Sul fronte organizzativo, il Comune ha annunciato una revisione del contratto di servizio, finalizzata a definire in maniera più precisa alcune competenze ancora non completamente regolamentate. Nell'immediato l'obiettivo sarà migliorare l'efficienza dei processi operativi, mentre nel medio periodo è prevista la realizzazione di una nuova area logistica di trasferimento, destinata a garantire continuità operativa in caso di emergenze o criticità del sistema.

Confermata inoltre la partenza, prevista per ottobre 2026, dei lavori di revamping dell'impianto di Sardorella, considerato uno degli interventi strategici per il futuro della gestione dei rifiuti.

Sul tavolo resta aperta anche la questione del termovalorizzatore regionale, tema particolarmente delicato dopo l'esclusione dell'area di Scarpino a causa delle problematiche idrogeologiche e con il bando regionale ancora aperto fino al 30 giugno. Durante l'incontro è stato chiarito che Amiu dovrà partecipare come partner industriale a un eventuale progetto futuro, mentre è stata esclusa l'ipotesi di realizzare l'impianto nell'area genovese di Scarpino. Il sito continuerà comunque a svolgere un ruolo all'interno del sistema attraverso altre attività funzionali alla gestione dei rifiuti.

L'amministrazione ha inoltre rassicurato lavoratori e sindacati sul fronte economico, confermando il pagamento della produttività nel mese di luglio senza ulteriori rinvii. La sindaca Salis ha anche espresso sostegno al personale dell'azienda, condannando gli episodi di ostilità che talvolta si verificano nei confronti degli operatori durante lo svolgimento del servizio.

Le organizzazioni sindacali hanno accolto positivamente l'annuncio relativo alle nuove risorse finanziarie, definendolo un riconoscimento concreto dell'impegno richiesto quotidianamente ai dipendenti. Allo stesso tempo hanno chiesto che alle dichiarazioni seguano interventi rapidi e verificabili, sottolineando la necessità di trasformare gli impegni assunti in misure operative nel più breve tempo possibile.

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