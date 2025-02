Genova, mobilità sostenibile: accordo IIT con Duferco ed Elettra

L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova ha siglato una partnership con Elettra Car Sharing e Duferco Mobility che prevede l’introduzione in IIT dei servizi per la mobilità forniti da Elettra Car Sharing con l’ingresso nella flotta aziendale di due auto full-electric di Elettra: un Renault Kangoo e una Volkswagen e-Up che permetteranno a tutto il personale dell’Istituto di viaggiare a zero emissioni per motivi di servizio. Inoltre, la collaborazione consentirà al personale IIT una riduzione dei costi dei servizi di sharing di Elettra già in atto in centro città.

L’introduzione di queste nuove auto, considerando l’utilizzo dei sistemi di mobilità termica ora in uso, porterà una riduzione di circa 3 tons di CO2 all’anno. Inoltre, per incentivare una mobilità casa-lavoro più sostenibile e ampliare le opportunità di trasporto green, nel parcheggio IIT è stato recentemente installato un impianto di ricarica Ultra Fast di Duferco Mobility, con potenza fino a 100 kW, accessibile a tutta la cittadinanza.

Commenti - Marco Silvestri, Direttore di Elettra Car Sharing commenta: "Il passaggio ad una mobilità più sostenibile non significa solo impatto positivo sulle emissioni di CO2 ma, per aziende come IIT, testimoniare la scelta verso soluzioni che vanno sempre di più verso il benessere dei dipendenti e dell’ambiente in cui viviamo". Massimiliano Gatti, Direttore Servizi Tecnici e Facilities di IIT, aggiunge: "Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per la sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale in conformità alla Politica Ambientale di IIT. L’adozione di soluzioni di mobilità elettrica e l’installazione di infrastrutture di ricarica non solo favoriscono una gestione più responsabile delle risorse, ma contribuiscono attivamente alla diffusione di una cultura della mobilità sostenibile". Inoltre, le nuove colonnine di ricarica Ultra Fast di Duferco Mobility, accessibili anche ai cittadini e non solo ai dipendenti IIT, rappresentano un valore aggiunto per l’intero territorio, incentivando l’uso di veicoli a zero emissioni. Oltre alle offerte dedicate alla mobilità elettrica, il personale IIT potrà usufruire di agevolazioni anche sulle soluzioni energetiche di Duferco Energia (Luce e Gas) e sui servizi di ricarica per veicoli elettrici offerti da Duferco Mobility.

Servizio - Elettra Car Sharing è il servizio di car sharing 100% elettrico lanciato a Genova da Duferco Energia, tra i primi fornitori di energia e gas a livello nazionale e da sempre impegnata in progetti legati alla sostenibilità, alla mobilità elettrica e alla transizione energetica. Oggi Elettra gestisce 155 vetture full-electric, a disposizione dei cittadini genovesi sia nella modalità di noleggio “station based”, ovvero a stallo fisso, sia in “free floating”, ovvero con rilascio libero nell’ambito di un’area operativa del Comune di Genova. Inoltre, sono sempre più numerose le aziende che scelgono Elettra per gestire la loro flotta aziendale e garantire a tutti i dipendenti spostamenti a zero emissioni. Il servizio registra oltre 12.000 abbonati e, da quando è partito (luglio 2021), le auto di Elettra hanno percorso più di 3,5 milioni di km, per un impatto positivo sulla riduzione delle emissioni pari ad oltre 400 tonnellate di CO2.

Azienda - Duferco Mobility Srl è la società controllata al 100% da Duferco Energia, che si occupa di mobilità green. Oggi, con una rete abilitata ai propri servizi di ricarica di oltre 50.000 punti di ricarica in Italia e oltre 200.000 in Europa è tra le principali realtà impegnate nella transizione dalla mobilità tradizionale a una a zero emissioni.

