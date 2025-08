Genova, Salvini 'avvisa' sindaca Salis: "Senza lo Skymetro la città perderà 398 milioni"

Se il Comune non cambierà rotta, Genova rischia di perdere un finanziamento statale da 398 milioni di euro destinato alla realizzazione di Skymetro, il progetto di trasporto sopraelevato. Lo fa sapere il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in una nota del suo dicastero, precisando che “nel pieno rispetto dell’autonomia cittadina, i fondi saranno riallocati” nel caso in cui l'amministrazione decidesse di rinunciare definitivamente all’opera.



La nota del Mit arriva a poche ore dall'incontro, previsto per mercoledì 6 agosto, tra lo stesso Salvini e la sindaca di Genova Silvia Salis, proprio sul tema dei fondi legati allo Skymetro, e sembra lasciare pochi spiragli alle ipotesi alternative al tram sopraelevato.

La posizione del Comune – Dopo oltre tre anni di progettazione e con le risorse già stanziate, il Comune ha espresso l’intenzione di non proseguire con Skymetro. Tuttavia, rimane tempo fino al 31 dicembre 2025 per firmare il contratto di appalto. Il Ministero prende atto della posizione, ma ricorda che, in caso di rinuncia, il denaro sarà ritirato.

Richieste in lista d’attesa – Nella nota del Mit si sottolinea che in tutta Italia sono 96 i progetti di trasporto rapido di massa in attesa di finanziamenti, per un totale di circa 19 miliardi di euro. I fondi di Skymetro potrebbero dunque essere immediatamente riassegnati ad altri territori.

